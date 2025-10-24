Трамп пригрозил бросить Израиль, если он будет аннексировать Западный берег

Дональд Трамп пригрозил бросить Израиль на произвол судьбы, если он аннексирует Западный берег в ходе чрезвычайной эскалации конфликта, поскольку президент требует мира на Ближнем Востоке.

Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступают против аннексии, однако правые фракции в Иерусалиме рассматривают вторжение на территорию как средство блокирования палестинской государственности.

«Если это произойдет, Израиль потеряет всю свою поддержку со стороны Соединенных Штатов», – заявил Трамп в интервью журналу Time в статье, опубликованной в четверг после исторического мирного соглашения президента по Газе.

«Этого не произойдет, потому что я дал слово арабским странам»

Джей Ди Вэнс, который на этой неделе поспешил в Израиль на фоне возобновившихся бомбардировок сектора Газа, накануне выступил с критикой в адрес израильского парламента, обвинив его в «личном оскорблении» после того, как он проголосовал за аннексию Западного берега, пишет Daily Mail.

Выступая в аэропорту Тель-Авива перед вылетом, вице-президент назвал голосование «очень глупым политическим трюком».

«Лично я воспринимаю это как оскорбление, – добавил Вэнс. – Политика администрации Трампа заключается в том, что Западный берег не будет аннексирован Израилем».

Некоторые предполагают, что символическое голосование сторонников жесткой линии было призвано поставить Нетаньяху в неловкое положение, пока Вэнс все еще находился в Израиле.

Маловероятно, что аннексия пройдет несколько раундов голосования, необходимых для вступления ее в силу закона в Кнессете Израиля, и у Нетаньяху есть возможность отложить рассмотрение предложения, если оно зайдет так далеко.

А Трамп заявил журналистам во время мероприятия в Белом доме в четверг: «Не беспокойтесь о Западном береге. Израиль не собирается ничего делать с Западным берегом».

Растущая популярность среди крайне правых фракций в Израиле идеи аннексии Западного берега особенно тревожна, поскольку мирное соглашение Трампа о завершении двухлетней войны Израиля с ХАМАС висит на волоске, отмечает Daily Mail.

Государственный секретарь Марко Рубио перед отъездом в Израиль в среду признал, что голосование в Кнессете может поставить под угрозу соглашение о прекращении войны в секторе Газа.

«Президент Трамп уже ясно дал понять, что мы сейчас не поддерживаем подобные шаги, – сказал Рубио. – Мы обеспокоены всем, что может подорвать нашу работу».

В конце сентября Трамп объявил о плане из 20 пунктов по прекращению войны в секторе Газа, который ХАМАС должен был принять до 5 октября, пригрозив эскалацией в случае отказа.

Соглашение было достигнуто при посредничестве Египта, Катара и Иордании и включало поэтапное прекращение огня, освобождение заложников, демилитаризацию и план восстановления разрушенного войной палестинского анклава.

В интервью журналу Time Трамп решительно заявил, что он играет ключевую роль в обеспечении мира на Ближнем Востоке.

«Самое главное – они должны уважать президента Соединённых Штатов. Ближний Восток должен это понять. Президент – это почти что больше, чем страна», – сказал он.

Трамп считает, что очищенный сектор Газа может привлечь туристов, и сравнил его с такими роскошными курортами, как Дубай, Монако и Французская Ривьера.

Его сделка включает в себя длительный и, вероятно, очень дорогостоящий план по превращению охваченного войной сектора Газа в популярное место отдыха.

План держится, но на ранних стадиях может быть шатким

Режим прекращения огня действует, произошел крупный обмен заложниками, в Газу поступает гуманитарная помощь.

Однако все еще остаются нерешенные вопросы, осложняющие сделку, – например, невозвращение останков погибших заложников и политические шаги Израиля по аннексии другого палестинского анклава на Западном берегу.

Объединенные Арабские Эмираты, ключевой союзник США и Израиля в достижении мира в секторе Газа, настаивают, что аннексия станет «красной линией».

Некоторые правые члены израильского парламента недовольны прекращением огня и считают, что еврейское государство пошло на слишком большие жертвы в плане безопасности в рамках соглашения, пишет Daily Mail.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube