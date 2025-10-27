Трамп счел заявление Путина о новой русской ракете неуместным

В минувшее воскресенье Владимир Путин объявил об успешном окончательном испытании российской крылатой ракеты с ядерной энергетической установкой «Буревестник», высоко оценив это «уникальное» оружие с дальностью полета до 14 000 км, в разгар российского наступления на Украине.

Дональд Трамп в понедельник счел «неуместным» сделанное накануне заявление его российского коллеги Владимира Путина.

«Путину неуместно так говорить. Он должен положить конец конфликту на Украине», – заявил президент США. «Эта война, которая должна была продлиться неделю, скоро пойдёт уже четвёртый год. Вот чем он должен заниматься, а не испытывать ракеты», – продолжил Трамп во время общения с журналистами на борту самолёта, направлявшегося в Японию во второй день его азиатского турне.

«Это уникальное творение, аналогов которому нет ни у кого в мире», – заявил российский президент, добавив, что «Буревестник» имеет «неограниченный радиус действия».

В ходе последнего испытания 21 октября крылатая ракета провела в воздухе «около 15 часов», преодолев расстояние в 14 тыс. км, сообщил начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов, добавив, что «это не предел» для данного оружия.

«Они знают, что у нас есть атомная подводная лодка, лучшая в мире, прямо у их берегов», – добавил Трамп, комментируя новую русскую ракету.

Напомним, что Трамп и Путин на прошлой неделе отметили второй раунд личных переговоров в Будапеште, сочтя, что время для них еще не прошло, и если на столе нет четкого плана по урегулированию конфликта на Украине, устраивающего все стороны, то и тратить время на личные встречи пока не стоит. Но Москва и Вашингтон остаются открытыми для переговоров.

Кроме того, Минфин США на прошлой неделе объявил о санкциях против двух российских нефтяных гигантов – «Роснефти» и «Лукойла». Это первые серьезные меры, принятые Дональдом Трампом против России после его возвращения к власти в начале 2025 года.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube