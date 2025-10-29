Япония увеличивает военный бюджет до 2 процентов от ВВП с опережением сроков

Япония увеличивает свой военный бюджет до 2 процентов от ВВП. Об этом заявил накануне министр обороны страны Синдзиро Коидзуми. Прирост трат на оборонку должен произойти к концу марта следующего года, на два года раньше первоначального графика.

«Учитывая значительное укрепление баллистического потенциала в регионе (...), важно неустанно укреплять нашу противоракетную оборону», – заявил он своему американскому коллеге Питу Хегсету в Токио, подтвердив цель, поставленную на прошлой неделе премьер-министром Японии Санаэ Такаити, сообщают японские СМИ.

Токио, Елена Васильева

