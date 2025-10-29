Трамп поговорил со СМИ о наркотиках, Си Цзиньпине, пошлинах, Газе и своем третьем сроке

В среду, в разгар своего турне по Азии, президент США сделал важные заявления для прессы на борту Air Force One по пути на саммит АТЭС в Южную Корею.

Во время полёта на борту Air Force One Трамп согласился пообщаться с прессой, затронув ряд ключевых вопросов. Один из них касался Китая и фентанилового кризиса.

Президент США, в частности, заявил, что рассматривает возможность снижения пошлин, взимаемых с Китая, чтобы напрямую привлечь его к сотрудничеству в борьбе с наркотиками. «Думаю, я их снижу, потому что уверен, что они помогут нам решить проблему фентанила», – заявил он накануне запланированной встречи со своим китайским коллегой Си Цзиньпином. И добавил: «Китай будет сотрудничать с американскими правоохранительными органами в вопросе борьбы с этим синтетическим наркотиком, который стал причиной тысяч смертей в Соединённых Штатах».

Напряженность в отношениях с Китаем и война в Газе

Что касается китайско-американской напряжённости, Дональд Трамп выразил оптимизм: «Я думаю, у нас будет отличная встреча с председателем Китая Си, и многие вопросы будут решены». Однако он добавил, что не уверен, будет ли в ходе встречи поднят деликатный вопрос Тайваня. «Возможно, он захочет задать вопрос. Спрашивать особо нечего. Тайвань есть Тайвань», – сказал он.

В совершенно ином ключе президент прокомментировал израильские удары по палестинской территории, совершенноы накануне по распоряжению Беньямина Нетаньяху. Он заявил, что «ничто» не может поставить под угрозу прекращение огня в секторе Газа, одновременно оправдав право Израиля на ответные действия. «Они убили израильского солдата. Поэтому израильтяне наносят ответные удары. И они должны нанести ответные удары», – настаивал он.

Третий срок

Помимо дипломатических и экономических вопросов, Дональд Трамп также подогрел спекуляции о своём политическом будущем. В среду он заявил, что ему «не разрешено» баллотироваться на третий срок в качестве президента Соединённых Штатов. «У меня самый высокий рейтинг в опросах, и, знаете, судя по тому, что я читал, мне, похоже, не разрешено баллотироваться, так что посмотрим, что из этого выйдет... Это позор, конечно», – заявил американский лидер на борту Air Force One по пути в Южную Корею.

22-я поправка к Конституции США, принятая в 1947 году, гласит, что «никто не может быть избран на пост президента более двух раз». Дональд Трамп, занимавший пост президента с 2017 по 2021 год и начавший свой второй срок 20 января, часто упоминает, хотя и не отвергает открыто, призывы своих сторонников избираться на третий срок. Он также неоднократно демонстрировал красные кепки с надписью «Trump 2028» – год следующих президентских выборов.

Одна из распространённых теорий среди сторонников Трампа заключается в том, что 79-летний миллиардер будет баллотироваться на пост вице-президента через три года, а нынешний вице-президент Джей Ди Вэнс станет кандидатом в президенты. Однако Дональд Трамп в понедельник отверг этот вариант.

Встреча с Ким Чен Ыном

Дональд Трамп в самолете также заявил, что рассчитывает встретиться с руководством Северной Кореи «в не столь отдалённом будущем». «В какой-то момент нам придётся иметь дело с Северной Кореей. Я думаю, они хотят этого, и я хочу этого», – сказал он перед приземлением в Южной Корее.

Вашингтон, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube