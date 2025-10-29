Чем бы ни закончились переговоры Трампа и Си Цзиньпина, Китай уже победил

Для китайского лидера Си Цзиньпина ожидаемая на этой неделе знаменательная встреча с Дональдом Трампом станет возможностью продемонстрировать то, к чему Пекин давно стремится: Китай занимает положение, равное Соединенным Штатам на мировой арене, пишет CNN в большом аналитическом материале.

Торговая война президента США против Китая бросила вызов стремлению Си к росту и инновациям, но она также дала Пекину непреднамеренный подарок – яркий свет, в котором он может продемонстрировать свою экономическую мощь.

В то время как большая часть остального мира пыталась льстить Трампу и вести переговоры о снижении пошлин, которые он ввел этой весной, Китай отвечал собственными мерами – до тех пор, пока обе стороны не были вынуждены сесть за стол переговоров для заключения перемирия.

В последние недели, после того как правила США ограничили доступ Китая к американским технологиям и затронули его судоходную отрасль, Пекин нанес ответный удар, объявив о масштабном расширении экспортного контроля над критически важными редкоземельными минералами. Этот шаг вызвал возмущение Вашингтона и подтолкнул Трампа к угрозе введения дополнительных 100%-ных пошлин на китайские товары.

Обе стороны, похоже, пошли на спад после последней эскалации после 11 торговых переговоров между странами, состоявшихся в эти выходные в Малайзии.

Теперь Си Цзиньпин и Трамп должны встретиться в кулуарах международного саммита в Южной Корее в четверг – это будет их первая личная встреча за второй срок Трампа, где, как ожидается, они согласуют рамочную программу управления своими экономическими связями. (Однако Пекин, в отличие от Вашингтона, пока не подтвердил факт переговоров.)

Пока не ясно, на какие уступки согласилась пойти каждая из сторон, чтобы достичь этой точки, – и это лишь один из критериев в сложном и изменчивом соперничестве между сверхдержавами, отмечает CNN.

Но это также будет момент, когда Си войдет в комнату после того, как закрепит новую реальность в отношениях между США и Китаем: Китай будет вести переговоры, но его невозможно запугать.

Китай очень спокоен и это видно

Все это не значит, что ставки для Си не высоки.

Вместо того чтобы США и Китай совместно работали над глобальными угрозами в рамках «большой двойки» самых мощных экономик мира, Пекин видит, как США пытаются помешать его росту с помощью тарифов, контроля за экспортом высоких технологий и политических трений.

Действующие пошлины США на китайские товары, в среднем превышающие 50%, оказывают давление на и без того замедляющуюся экономику страны, и они могут увеличиться более чем вдвое, если два лидера не смогут найти общий язык.

Но пока официальные лица США расхваливают способность Трампа «создавать рычаги» для давления на Китай, на пекинской половине разделенного экрана Китай также видит успех своей стратегии.

Там здравый смысл подсказывает, что Китай готов к этой борьбе: он создал естественные рычаги влияния благодаря своему стратегическому доминированию в глобальной цепочке поставок редкоземельных металлов; он диверсифицировал торговлю, чтобы стать менее зависимым от рынка США, и стремится ускорить инновации, которые позволят ему отказаться от американских товаров, таких как высококачественные полупроводники.

По словам Ван Ивэя, директора Института международных отношений при Университете Жэньминь в Пекине, Пекин был «полностью готов» к тому, как Трамп может действовать в отношении Китая, когда он начал свой второй срок.

«Но со стороны США любые пошлины или любые меры, принятые (китайской) стороной, помогли самому президенту Трампу понять, что возможности Китая отличаются от тех, что были восемь лет назад... и он понимает, что изменилось – США больше не являются доминирующей державой», – сказал Ван.

Пекин также продолжает прилагать усилия по защите себя от будущих потрясений, в том числе в рамках своего пятилетноего плана развития страны, направленного на углубление инициативы «сверху вниз» по достижению технологической и промышленной самодостаточности.

«Китай очень спокойно относится ко всем этим конфликтам и трудностям, созданным Соединенными Штатами», – заявил на прошлой неделе в Пекине журналистам Ван Вэнь, декан аналитического центра Института финансовых исследований Чунъян при Народном университете в Пекине.

«Соединенные Штаты по-прежнему остаются важным партнером, однако на полигоне Китая США теряют свою значимость», – добавил Ван.

Два тяжеловеса

После торговых переговоров в минувшие выходные обе стороны дали позитивные сигналы: министр финансов США Скотт Бессент предположил, что Пекин отложит введение контроля над редкоземельными металлами, а США откажутся от своей угрозы введения 100%-ных пошлин и продлят ранее заключенное тарифное перемирие.

Но Китай не делал подобных заявлений, и всё ещё существует риск того, что два влиятельных лидера не найдут взаимопонимания или какой-нибудь необдуманный комментарий нарушит хрупкую разрядку. И, как это часто бывает с дипломатией Трампа, многое может зависеть от взаимного расположения двух лидеров, которые в последний раз встречались в 2019 году. Такая динамика была продемонстрирована во вторник в Японии, где Трамп нашёл общий язык с новым премьер-министром страны, и пообещал, что если Японии понадобятся какие-либо услуги, США будут готовы помочь.

Аналитики утверждают, что на встрече с Трампом главным приоритетом Си Цзиньпина будет добиться снижения пошлин и ослабления экспортного контроля со стороны США. Для этого он, возможно, будет готов ослабить или отсрочить введение Китаем новых экспортных ограничений на редкоземельные металлы.

По словам шанхайского аналитика по международным вопросам Шэнь Динли, Китай ввел эти меры контроля, чтобы «вынудить США не вводить широкомасштабные санкции против Китая», а ограничить санкции «очень немногими сферами национальной безопасности».

Сработает ли это на практике, станет ясно в четверг на встрече, где Пекин надеется, что Трамп будет относиться к Си с тем же уважением и теплотой к китайскому лидеру, которые он демонстрировал в последние месяцы и в ходе предвыборной кампании.

Главный дипломат Китая Ван тонко напомнил об этом в своем телефонном разговоре с Рубио в понедельник.

По словам Ван, Си Цзиньпина и Трамп были «лидерами мирового уровня, которые долгое время взаимодействовали друг с другом с взаимным уважением», говорится в заявлении китайской стороны. «Поддержание духа равенства, уважения и взаимной выгоды», – добавил он, – является ключевым условием «продвижения двусторонних отношений вперёд».

Пекин, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube