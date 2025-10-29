Трамп: время встречи с Ким Чен Ыном было выбрано неудачно

Президент Дональд Трамп подтвердил, что не встретится с северокорейским лидером Ким Чен Ыном во время своей поездки в Южную Корею, сославшись на неподходящий момент.

Трамп высказал свои комментарии президенту Южной Кореи Ли Чжэ Мёну, добавив, что он по-прежнему привержен миру на Корейском полуострове.

«Я очень хорошо знаю Ким Чен Ына. Мы прекрасно ладим. Мы действительно не смогли согласовать время. Завтра приезжает председатель Си, и это, конечно, очень важно для мира, для всех нас», – сказал президент во время двусторонней встречи в Кёнджу.

Трамп заявил, что его планы встретиться с лидером Китая Си Цзиньпином были главной темой визита.

«Я с нетерпением жду встречи с ним, и это было нашей главной целью в этом визите, но у нас будут и другие визиты, и мы будем очень усердно работать с Ким Чен Ыном и со всеми, чтобы уладить все дела», – сказал он.

Ранее Трамп выражал готовность продлить свою поездку ради встречи с Кимом, но в среду он пообещал, что будет «очень усердно работать над этим» с Ли и его командой.

«Корейский полуостров, и я знаю, что вы официально находитесь в состоянии войны, но мы посмотрим, что можно сделать, чтобы все это уладить», – сказал он.

Ли похвалил Трампа за готовность вести диалог с северокорейским лидером, выразив надежду, что Ким увидит «истинное сердце и намерения» Трампа.

«Я очень рад, что вы готовы и открыты для диалога с председателем Кимом, и сама эта позиция очень важна для нас», – сказал Ли.

