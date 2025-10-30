Трамп заявил, что решил с Пекином вопрос по редкоземельным металлам

Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что проблема с поставками редкоземельных металлов в Китай решена, и ожидается, что Пекин снимет некоторые экспортные ограничения, которые привели к напряженности между Пекином и Вашингтоном.
«Все редкоземельные элементы уже освоены, и это касается всего мира», – заявил он журналистам на борту Air Force One после встречи с лидером Китая Си Цзиньпином в Южной Корее.
«Это препятствие исчезло… В отношении редкоземельных металлов вообще нет никаких препятствий. Надеюсь, это понятие исчезнет из нашего лексикона на какое-то время», – сказал он, добавив, что США смогут продолжать закупать и производить редкоземельные металлы.
Китай обладает практически монополией на мировые поставки и производство важнейших ресурсов, которые необходимы для производства практически всех высокотехнологичных продуктов – от iPhone до электромобилей.
В начале этого месяца Китай значительно ужесточил экспортный контроль за критически важными минералами. Пекин заявил, что этот шаг стал ответом на расширение Вашингтоном контроля за экспортом технологий в конце сентября. Взаимные действия привели к возобновлению напряженности, которая начала стихать после торговых переговоров в Малайзии в минувшие выходные.
Торговый представитель США Джеймисон Грир заявил, что Трамп и Си «пришли к взаимопониманию» и что Пекин не будет «вводить предложенный ими контроль за редкоземельными металлами». Пока неясно, будут ли сняты все ограничения Пекина.
Вашингтон, Елена Васильева
