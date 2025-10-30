Трамп назвал ядерные испытания уместными для США

Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что денуклеаризация была бы «грандиозным делом», но повторил, что возобновление США ядерных испытаний после 30-летнего моратория было бы, по его мнению, уместным.

«Похоже, что все они проводят ядерные испытания, – заявил Трамп журналистам на борту Air Force One, имея в виду Россию и Китай. – У нас больше ядерного оружия, чем у кого-либо. Мы не проводим испытания… но, поскольку испытания проводят другие, я думаю, было бы уместно, чтобы мы тоже это делали».

Он не уточнил, когда и где пройдут ядерные испытания в США, сказав лишь: «У нас есть испытательные полигоны. Об этом будет объявлено».

На вопрос, не беспокоит ли его то, что США вступают в более рискованную ядерную среду, Трамп ответил: «Я думаю, мы уже достаточно хорошо это засекречиваем».

«Я хотел бы увидеть денуклеаризацию, – сказал Трамп. – Мы уже обсуждаем это с Россией, и если мы что-то предпримем, к нам присоединится и Китай».

В августовском отчете Исследовательской службы Конгресса говорится, что США потребуется от 24 до 36 месяцев для испытания ядерного оружия после того, как президент отдаст соответствующий приказ.

Как напоминает CNN, ни одна из трех крупнейших ядерных держав – Россия, США и Китай – не испытывала ядерное оружие с 1996 года, когда Китай провел это испытание. Последнее ядерное испытание России состоялось в 1990 году, а США в последний раз взорвали ядерное устройство в 1992 году.

Однако мировые ядерные державы продолжают разрабатывать и испытывать системы доставки ядерных боеголовок. Несколько дней назад Россия заявила об успешном испытании суперторпеды «Посейдон» с ядерной силовой установкой.

Тем временем Япония – единственная в мире страна, пострадавшая от ядерных бомбардировок со стороны США – заявила, что продолжит работать над миром без ядерного оружия.

В августе Япония отметила 80-ю годовщину атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки США.

«Наша страна продолжит прилагать реалистичные и практические усилия по построению мира без ядерного оружия, включая скорейшее вступление в силу ДВЗЯИ (Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний), а также поддержание и укрепление режима ДНЯО (Договора о нераспространении ядерного оружия)», – заявил на пресс-конференции генеральный секретарь кабинета министров Японии Минору Кихара.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

