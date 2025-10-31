США отменили саммит в Будапеште из-за непреклонных русских

Соединенные Штаты отменили запланированный в Будапеште саммит между президентом Дональдом Трампом и его российским коллегой Владимиром Путиным, поскольку российская сторона продолжала придерживаться максималистских требований в отношении Украины, сообщила на своем сайте Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Всего через несколько дней после того, как Трамп и Путин в телефонном разговоре договорились встретиться в Будапеште для обсуждения путей прекращения вторжения России в Украину, МИД России направил в Вашингтон письмо, в котором подчеркнул необходимость устранения того, что Путин называет «коренными причинами» конфликта: сокращение численности вооруженных сил Украины и гарантия того, что Украина никогда не вступит в НАТО. Также были повторены требования признать ДНР и ЛНР российскими.

Соединенные Штаты отменили саммит после телефонного разговора между министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и госсекретарем США Марко Рубио, который сообщил Трампу, что Россия не проявляет готовности к переговорам, сообщил источник Financial Times.

Ещё до объявления о саммите в Будапеште американцы всё больше сомневались в том, что переговоры с Россией приведут к каким-либо результатам, если Москва не изменит свою позицию. Financial Times сообщает, что американские официальные лица были шокированы непреклонностью Лаврова, который во время короткой встречи с Рубио в Нью-Йорке в сентябре повторил заявления о том, что Украиной управляют нацисты.

Источники Financial Times утверждают, что Трамп все равно был бы готов встретиться с россиянами, если бы считал, что такая встреча будет иметь значение.

Разочарование Трампа и изменение тона в отношении Москвы

Хотя Трамп после телефонного разговора с Путиным 16 октября заявил, что он был «очень продуктивным», кремлёвский лидер вызвал у него раздражение, похвалив предполагаемые российские военные успехи под Купянском в Харьковской области и на реке Оскол, протекающей через этот регион, сообщили два источника, знакомых с ходом разговора. После разговора Трамп дал понять, что больше не рассматривает возможность поставок Украине ракет «Томагавк», заявив, что это может привести к эскалации ситуации.

На следующий день Трамп оказывал давление на президента Украины Владимира Зеленского, чтобы тот пошел на уступки России во время переговоров в Белом доме. Атмосфера на встрече была напряженной: Трамп разбросал карты Украины и громко кричал, что украинцы ему надоели, сообщает Financial Times.

Однако после отмены саммита в Будапеште Трамп вновь усилил давление на Россию, введя санкции против двух крупнейших российских нефтяных компаний и раскритиковав Путина за испытания ядерного оружия вместо того, чтобы попытаться договориться о мире.

Вашингтон, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube