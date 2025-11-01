Пентагон дал разрешение на поставку «Томагавков» Украине, оставив окончательное решение за Трампом

Пентагон дал Белому дому зеленый свет на поставку Украине ракет большой дальности «Томагавк», оценив, что это не окажет негативного влияния на арсеналы США. Но окончательное решение по этому вопросу было оставлено за президентом Дональдом Трампом, сообщает CNN со ссылкой на три своих источника.

Ранее в этом месяце во время рабочего обеда с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме Трамп заявил, что он предпочел бы не поставлять ракеты Украине, сославшись на то, что ракеты нужны и самим США.

Объединённый штаб проинформировал Белый дом о своей оценке ранее в этом месяце, как раз перед встречей Трампа с Зеленским, который настаивал на более эффективном нанесении ракетами ударов по нефтяным и энергетическим объектам в глубине России. Дальность полёта «Томагавков» составляет около 1600 километров.

Эта оценка воодушевила европейских союзников США, которые считают, что у США теперь меньше оправданий не поставлять ракеты, сообщили два европейских чиновника. Трамп также заявил за несколько дней до встречи с Зеленским, что у США есть «много «Томагавков»», которые они потенциально могли бы поставить Украине.

Поэтому американские и европейские официальные лица были удивлены, когда спустя несколько дней Трамп резко изменил свою позицию, заявив во время вступительного слова на рабочем обеде в Белом доме с Зеленским, что США «нужны» «Томагавки». Затем за закрытыми дверями он сообщил Зеленскому, что США не будут их поставлять – по крайней мере, пока.

Решение Трампа было принято на следующий день после того, как он поговорил по телефону с президентом России Владимиром Путиным, который сообщил Трампу, что «Томагавки» могут поразить такие крупные российские города, как Москва и Санкт-Петербург, – это не окажет существенного влияния на поле боя, но нанесет ущерб отношениям между США и Россией, сообщает CNN.

Трамп не снял ракеты с повестки дня полностью, как ранее сообщали источники CNN, и администрация разработала планы их быстрой поставки Украине, если Трамп отдаст соответствующий приказ. Кроме того, в последние недели Трамп настолько разочаровался в нежелании Путина серьёзно рассматривать возможность мирных переговоров, что на прошлой неделе одобрил новые санкции США против российских нефтяных компаний и пока отменил запланированную встречу с Путиным в Будапеште для обсуждения ситуации на Украине.

Хотя Пентагон не обеспокоен запасами, представители Министерства обороны США всё ещё не могут решить, как Украина будет использовать ракеты, заявили официальные лица. Источники добавили, что для эффективного использования ракет Украине необходимо решить ряд оперативных вопросов.

Один из нерешённых вопросов заключается в том, как Украина будет запускать ракеты, если их поставят США. «Томагавки» обычно запускаются с надводных кораблей или подводных лодок, но Военно-морского флота у Украины больше нет. Поэтому, пишет CNN, вероятно, придётся осуществлять пуски «Томагавков» с суши. Корпус морской пехоты и армия США разработали наземные пусковые установки, которые могут быть предоставлены Украине.

Но даже если бы США не захотели предоставлять пусковые установки, европейские чиновники полагают, что Украина могла бы найти обходной путь. Как пишет CNN, украинские инженеры смогли разработать обходной путь для использования предоставленных Великобританией ракет Storm Shadow, которые изначально разрабатывались для современных самолётов НАТО и должны были быть интегрированы в устаревший советский истребительный парк Украины.

Вашингтон, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

