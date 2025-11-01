Белый дом ограничил присутствие СМИ – теперь ходить можно не везде и не всем

Администрация президента США объявила в пятницу об ограничении доступа журналистов в часть своего пресс-центра в целях лучшей защиты «конфиденциальной информации» на фоне напряженности между основными СМИ и администрацией Трампа.

Многие журналисты, аккредитованные в Белом доме, имеют офисы в здании. До сих пор они могли свободно посещать две зоны, где работают сотрудники пресс-службы Белого дома, чтобы запрашивать информацию или комментарии.

Доступ журналистов в первую зону, расположенную рядом с Овальным кабинетом и вмещающую офис пресс-секретаря Каролин Ливитт и других сотрудников пресс-службы, теперь возможен только по предварительной записи.

В меморандуме Белого дома уточняется, что вторая секция, где работают другие сотрудники пресс-службы и которая расположена недалеко от зала для пресс-конференций, всегда находится в свободном доступе для журналистов.

Пресс-служба поясняет, что в связи с внутренней реорганизацией сотрудники отдела коммуникаций Белого дома «постоянно взаимодействуют с конфиденциальной информацией». Таким образом, новое ограничение призвано «защитить эту информацию и обеспечить координацию между Советом национальной безопасности и отделами коммуникаций», говорится далее в меморандуме.

Это заявление было сделано через две недели после того, как Министерство обороны США ввело ограничения для аккредитованных журналистов на сбор или публикацию определённой информации без прямого разрешения ведомства. Большинство СМИ, чьи репортёры работали на местах, отказались выполнять эти новые условия, и их журналисты впоследствии покинули свои офисы в Пентагоне.

С января Белый дом также изменил методы работы небольшой группы журналистов, которым поручено пристально следить за президентом, в частности, исключив из ее состава информационное агентство Associated Press.

Вашингтон, Елена Васильева

