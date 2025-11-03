«Настало время сесть и поговорить»: адмирал НАТО заявил о тупике в боях на Украине

Председатель военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне заявил о тупиковой ситуации в боевых действиях на Украине и призвал к переговорам.

По его мнению, бои на Украине с оперативной точки зрения зашли в тупик и пришло время «сесть и поговорить» для предотвращения дальнейших человеческих потерь. Об этом адмирал заявил в интервью BBC.

Вместе с тем Драгоне отметил, что НАТО продолжит поддерживать Украину «до того дня, когда мы соберем их (стороны конфликта – прим. ред) за столом переговоров для установления прочного мира», передает РБК.

Адмирал также заявил, что Европа должна позаботиться о своей обороне. По его словам, приоритетом НАТО служит противоздушная оборона и в течение нескольких месяцев на восточных границах блока может быть создана «стена дронов». Над этим уже работает объединенное командование НАТО по преобразованию в Норфолке, добавил Драгоне.

Брюссель, Наталья Петрова

