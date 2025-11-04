США не намерены давать России и КНР устанавливать мировые стандарты

Постпред США при ООН Майк Уолтц заявил, что Вашингтону нужно участвовать в работе Организации Объединенных Наций, чтобы не позволить России и Китаю устанавливать мировые стандарты в различных сферах. Это заявление прозвучало в интервью порталу Breitbart.

«Нам нужно сделать выбор. Мы просто отходим в сторону и позволяем Китаю и России и всем остальным странам устанавливать мировые стандарты, или же мы вмешиваемся, блокируем и бьемся за наши компании и за повестку «Америка прежде всего», – подчеркнул Уолтц (цитата по РИА «Новости»), говоря о важности участия США в работе ООН.

Дипломат отметил, что работа структур всемирной организации по установке различных глобальных стандартов может оказывать влияние на каждый аспект жизни США. В связи с этим Вашингтону важно продвигать собственные интересы в рамках ООН и ее структур, указал Уолтц.

