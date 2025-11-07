Трамп размышляет о снятии санкций с «хулигана» Ирана

Дональд Трамп заявил в четверг, что Иран запросил снятие санкций США, и заявил, что он «открыт» для обсуждения этого вопроса. «Иран попросил снять санкции», – заявил президент США во время ужина с лидерами стран Центральной Азии.

«В отношении Ирана действуют очень жесткие санкции США, и это сильно затрудняет для них возможность делать то, что они хотели бы, и я готов это услышать, посмотрим, что произойдет, но я готов к этому», – сказал он.

«Иран был хулиганом на Ближнем Востоке (...), но теперь он им уже не является », – заявил Дональд Трамп, заявив, что иранская ядерная программа была «уничтожена» в результате ударов США, нанесенных в конце июня.

После Исламской революции 1979 года Соединенные Штаты ввели против Ирана многочисленные экономические и военные санкции, включая эмбарго, запрещающее практически любую торговлю с Тегераном.

Президент США объявил о многочисленных мерах против Тегерана с момента своего возвращения к власти в январе. В течение своего первого срока он вышел из международного соглашения по иранской ядерной программе (СВПД) 2015 года, которое включало в себя широкомасштабную отмену санкций против Тегерана.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube