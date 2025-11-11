США разрешили Дамаску возобновить работу диппредставительства в Вашингтоне

Дамаск сможет возобновить работу своего посольства в Вашингтоне. Об этом было объявлено во время визита президента Сирии Ахмеда аш-Шараа в США.

В понедельник Соединенные Штаты дали понять, что разрешают Сирии возобновить деятельность своего посольства в Вашингтоне во время визита президента Сирии Ахмеда аш-Шараа , которого принял президент Дональд Трамп.

«Соединенные Штаты разрешат Сирии возобновить работу своего посольства в Вашингтоне в целях укрепления координации в области борьбы с терроризмом, безопасности и экономики », – заявил американский чиновник на условиях анонимности.

