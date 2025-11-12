Венесуэлла начала массовую мобилизацию на фоне активности США в Карибском море

Венесуэла заявляет о начале «массовой мобилизации» военнослужащих, оружия и техники в ответ на наращивание военного присутствия США в Карибском море.

По словам министра обороны Владимира Падрино Лопеса, который охарактеризовал развертывание как ответ на «империалистическую угрозу» США, учения будут проводить сухопутные, военно-воздушные, военно-морские и резервные силы.

Помимо регулярных воинских частей, в учениях будет задействована Боливарианская милиция – резервные силы, состоящие из гражданских лиц, созданные покойным президентом Уго Чавесом и названные в честь Симона Боливара, революционера, обеспечившего независимость многих стран Латинской Америки от Испании.

Этот шаг был предпринят на фоне роста напряжённости между двумя странами в связи с продолжающимся наращиванием военного присутствия США. Во вторник ВМС США объявили, что авианосец USS Gerald R. Ford, крупнейший военный корабль Америки, прибыл в зону операций Южного командования ВС США, которая охватывает большую часть Латинской Америки.

Министр обороны США Пит Хегсет в конце прошлого месяца приказал «Форду» направиться из Европы в Карибский бассейн.

В состав ударной группы, сопровождающей «Форд», входят девять эскадрилий, два эсминца с управляемыми ракетами класса «Арли Берк» – USS Bainbridge и USS Mahan, а также интегрированный командный корабль противовоздушной и противоракетной обороны USS Winston S. Churchill и более 4000 моряков.

США представили наращивание своих сил в регионе как метод борьбы с незаконным оборотом наркотиков и потоками наркотиков в Соединенные Штаты и за последние недели нанесли удары по многочисленным предполагаемым наркосудам.

Однако Каракас считает, что США на самом деле пытаются силой сменить режим, и некоторые чиновники администрации Трампа в частном порядке признали, что их стратегия направлена на устранение Мадуро.

В прошлом месяце Трамп заявил, что разрешил ЦРУ работать в Венесуэле, а ранее он намекал, что рассматривает возможность нанесения ударов внутри страны, хотя с тех пор представители администрации заявляли, что США в настоящее время не планируют подобных действий.

В своем заявлении во вторник Падрино Лопес охарактеризовал развертывание венесуэльских сил как часть более широкого «Плана независимости 200» Мадуро – гражданско-военной стратегии, направленной на мобилизацию обычных вооруженных сил наряду с ополчением и полицией для защиты страны.

Численность обычных вооружённых сил Венесуэлы, Боливарианских национальных вооружённых сил, составляет около 123 000 человек. Мадуро также заявил, что в его добровольческих формированиях теперь насчитывается более 8 миллионов резервистов.

Предполагается, что с прибытием «Форда» в регионе находится около 15 000 американских военнослужащих.

Значительная часть всех развернутых военно-морских сил США уже находилась в регионе до прибытия группы «Форда», включая десантную группу готовности к высадке на Иводзиме и 22-й экспедиционный отряд морской пехоты общей численностью более 4500 морских пехотинцев и моряков, три эсминца с управляемыми ракетами, ударную подводную лодку, корабль специальных операций, ракетный крейсер и разведывательный самолет P-8 Poseidon.

В то же время США разместили 10 истребителей F-35 в Пуэрто-Рико, который стал базой для американских военных в рамках растущего внимания к Карибскому региону. Согласно снимкам, сделанным агентством Reuters в Агуадилье, Пуэрто-Рико, США также разместили на острове как минимум три беспилотника MQ-9 Reaper. Помимо техники, предположительно, на Пуэрто-Рико находится около 5000 американских военнослужащих.

Американские бомбардировщики также совершили несколько учебных вылетов вблизи побережья Венесуэлы, включая « демонстрационную атаку » бомбардировщиков в конце октября.

