Трамп подписал закон, положивший конец шатдауну

Президент США Дональд Трамп в среду вечером подписал законопроект, положивший конец самому продолжительному в истории США периоду приостановки работы правительства, воспользовавшись случаем, чтобы раскритиковать демократическую оппозицию и в очередной раз прорекламировать свою экономическую политику. «Мы никогда не поддадимся шантажу», – заявил президент, подписывая законопроект, принятый незадолго до этого Конгрессом после 43 дней, которые парализовали работу нескольких секторов американской экономики, пишет газета «Фигаро».

Стремясь выйти победителем из этого затянувшегося противостояния, он обрушился на «экстремистов в другой партии», обвинив их в приостановке работы правительства по «исключительно политическим причинам». Дональд Трамп заявил: «Страна никогда не была в лучшем положении», даже несмотря на то, что опросы общественного мнения указывают на растущее недовольство американцев состоянием экономики.

После принятия Сенатом в понедельник законопроект о бюджете был одобрен Палатой представителей 222 голосами «за» и 209 «против». Только шесть представителей Демократической партии присоединились к президентскому большинству, а двое республиканцев выступили против.

Неопределенность вокруг Obamacare

После более чем 40 дней бюджетного тупика несколько сенаторов-демократов, наконец, сдались в понедельник, присоединившись к своим коллегам-республиканцам и одобрив новый законопроект, продлевающий действие предыдущего бюджета до конца января. Однако законопроект оставляет неясным вопрос о продлении субсидий на Obamacare, программу медицинского страхования для малообеспеченных семей, к большому разочарованию партийной базы и многих законодателей-демократов.

Дональд Трамп не скрывал своих намерений, назвав систему «катастрофой» и «кошмаром», которую следует отменить. Он утверждал, что вместо субсидирования коллективной системы, финансирование должно перераспределяться «напрямую» среди американцев, чтобы они могли самостоятельно выбирать себе медицинскую страховку. Среди немногих уступок оппозиции законопроект предусматривает восстановление в должности федеральных служащих, уволенных с начала приостановки работы правительства.

Он также предусматривает финансирование программы продовольственной помощи SNAP до сентября, что позволяет избежать заморозки этой помощи, которой пользуются более 42 миллионов американцев, в случае очередного бюджетного паралича в конце января, как это произошло во время нынешней блокады.

«Капитуляция»

Из-за правил политического консенсуса Сената, от которых президент США вновь призвал отказаться в среду, для принятия законопроекта требовалось восемь голосов оппозиции. И эти восемь голосов вызвали гнев многих демократов, которые осудили их как незначительные уступки и нарушенные обещания республиканцев.

Лидер демократического меньшинства Хаким Джеффрис в среду вечером вновь призвал республиканцев сдержать обещание и вскоре провести голосование по Obamacare. «Мы считаем, что американцы из рабочего класса, среднего класса и простые американцы заслуживают такого же уровня уверенности, который республиканцы неизменно предоставляют богатым, обеспеченным и влиятельным донорам », – заявил он в своей речи в Палате представителей. «Ещё не поздно» продлить эти субсидии, добавил ведущий демократ.

Медицинское страхование в центре дебатов

Вопрос этих субсидий лежит в основе спора, приведшего к шатдауну. Без их продления расходы на медицинское страхование в 2026 году, как ожидается, более чем удвоятся для 24 миллионов американцев, пользующихся Obamacare.

С 1 октября более миллиона госслужащих не получили зарплату. Выплата некоторых пособий была серьёзно нарушена, а десятки тысяч рейсов были отменены за последние дни из-за нехватки авиадиспетчеров, поскольку некоторые из них решили взять больничный, чтобы не работать без оплаты.

Вашингтон, Елена Васильева

