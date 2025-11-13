Рубио признал, что передаваемые Киеву системы ПВО уничтожаются в недельный срок

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что поставляемые Украине системы ПВО уничтожаются Россией через неделю после развертывания на позициях. По его словам, данная проблема существует несколько лет.

«Мы обсуждаем с ними (Киевом – прим. ред.) поставку оборонительного оружия, которое сможет защитить их энергосистему. Я знаю, что мы ведем постоянные технические переговоры о конкретном оборудовании, которое им необходимо. Но в конечном итоге, если это оборудование будет уничтожено через неделю после установки, проблема останется», – сказал Рубио. Он добавил, что «так было в течение последних двух-трех лет». Слова Рубио приводятся на сайте Госдепартамента США.

Глава Госдепа также заявил, что США практически исчерпали возможности по введению новых антироссийских санкций. «Осталось не так много (возможностей) для введения санкций с нашей стороны», – сказал он после встречи министров иностранных дел стран G7 в Канаде. Рубио отметил, что Вашингтоном уже введены санкции против крупнейших нефтяных компаний. По его мнению, бороться с так называемым «теневым флотом» России должна Европа.

