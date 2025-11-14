Китай осудил США, продавшие Тайваню оружие

Китай в пятницу, 14 ноября, заявил, что он «крайне недоволен» и «решительно выступает против» одобрения Соединенными Штатами продажи оружия Тайваню.

«Тайваньский вопрос находится в центре основных интересов Китая и представляет собой абсолютную красную линию в китайско-американских отношениях», – заявил журналистам представитель Министерства иностранных дел Линь Цзянь.

«Китай крайне недоволен и решительно выступает против этого, – заявил он. – Китай примет все необходимые меры для надёжной защиты своего суверенитета, национальной безопасности и территориальной целостности».

Министерство иностранных дел Тайваня объявило в пятницу, что Соединенные Штаты одобрили первую продажу оружия Тайваню после возвращения президента Дональда Трампа к власти в январе. Вашингтон по-прежнему остаётся самым ярым сторонником Тайваня.

Китай претендует на суверенитет над Тайванем, где сторонники Гоминьдана нашли убежище после поражения от Коммунистической партии Китая в 1949 году. Пекин не исключает применения силы для взятия под контроль этого острова, где проживает 23,5 миллиона человек и где правит демократическое правительство.

«Это первый случай, когда новая администрация Трампа объявила о продаже оружия Тайваню», – заявили в министерстве после того, как Госдепартамент США одобрил продажу оружия.

Согласно заявлению, опубликованному Агентством по сотрудничеству в области безопасности и обороны США, Тайвань запросил нестандартные компоненты, запасные части и аксессуары, а также поддержку в ремонте и возврате самолетов F-16, C-130 и истребителей IDF.

Президент Тайваня Лай Цзин-дэ пообещал увеличить военные расходы, поскольку Китай сохраняет своё военное давление на острове. Хотя у Тайваня есть собственная оборонная промышленность, его вооружённые силы, скорее всего, будут несостоятельны в конфликте с Китаем, и он по-прежнему сильно зависит от американского оружия.

