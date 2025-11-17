Трамп: Мадуро хочет переговоров со мной

Президент США Дональд Трамп в воскресенье упомянул о возможных «переговорах» со своим венесуэльским коллегой Николасом Мадуро на фоне обострения напряжённости между двумя странами. Ситуация в регионе значительно ухудшилась после масштабного развертывания американских сил у берегов Латинской Америки, официально предназначенного для проведения военной операции по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, предназначенных для США.

«Мы могли бы обсудить это с Мадуро, и посмотрим, чем всё закончится», – заявил Дональд Трамп журналистам в международном аэропорту Палм-Бич во Флориде. «Они хотели бы поговорить», – добавил республиканец, хотя Министерство юстиции США объявило награду в 50 миллионов долларов за поимку венесуэльского лидера.

Вашингтон обвиняет Мадуро в том, что он является главой «Картеля Солнц» – организации, существование которой в нынешнем виде подвергается сомнению экспертами, описывая ее как систему коррупции, получающую прибыль от организованной преступности.

Государственный секретарь Марко Рубио заявил в воскресенье, что «Картель де лос Солес» (испанское название этой предполагаемой сети) будет классифицироваться властями США как иностранная террористическая группировка, возлагая на нее ответственность за « террористическое насилие в нашем полушарии и незаконный оборот наркотиков в США и Европу».

Чиновник повторил заявление США о том, что этим картелем руководят Николас Мадуро и другие высокопоставленные чиновники, «которые коррумпировали армию, разведывательные службы, законодательную и судебную ветви власти Венесуэлы».

Отметим что с сентября американские силы, развёрнутые в Карибском бассейне и Тихом океане, наносят авиаудары в международных водах, уничтожив около 20 судов, предположительно принадлежавших наркоторговцам, без предоставления каких-либо доказательств. В ходе этих операций погибло по меньшей мере 83 человека, что привело к обострению региональной напряжённости, особенно в отношениях с Венесуэлой.

Дональд Трамп, санкционировавший тайные операции ЦРУ в Венесуэле, дал противоречивые показания о своей стратегии, периодически упоминая об ударах по венесуэльской земле и о том, что дни Николаса Мадуро на посту президента сочтены, но, при этом, исключая возможность войны. Каракас, в свою очередь, обвиняет Вашингтон в использовании борьбы с наркотрафиком в качестве предлога для « смены режима » и попытки захвата венесуэльской нефти.

В воскресенье США объявили о прибытии в Карибское море своего крупнейшего в мире авианосца «Джеральд Форд», что значительно усилит их присутствие в этом регионе. «Джеральд Форд» несёт на борту четыре эскадрильи истребителей и сопровождается тремя эсминцами с управляемыми ракетами.

Вашингтон, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

