Мадуро – нападение США на Венесуэллу ознаменует конец Трампа

Военное нападение Соединенных Штатов на Венесуэлу ознаменует политический конец Дональда Трампа. Об этом заявил президент страны Николас Мадуро, сообщает информационное агентство Efe.

Напомним, что накануне Трамп подтвердил, что не исключает возможности интервенции на территории Венесуэлы.

Мадуро также выразил готовность поговорить с Трампом «лицом к лицу», открыв путь к диалогу.

«Любой, кто хочет вести диалог, всегда найдет в нас людей слова, честных людей и людей с опытом руководства Венесуэлой», – заявил он в своей еженедельной программе «Con Maduro+», транслировавшейся на государственном канале Venezolana de Televisión (VTV), пояснив, что «мы не можем допустить», чтобы венесуэльский народ «бомбили и убивали».

Елена Васильева

