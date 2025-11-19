Тайвань подготовил брошюру с советами – как выжить в ЧС и пережить китайское вторжение

Министерство обороны Тайваня объявило во вторник, что 23 миллиона жителей острова на этой неделе получат брошюру о том, как пережить стихийные бедствия и чрезвычайные ситуации, а также вторжение Китая.

В руководстве содержатся рекомендации о том, какие припасы следует сделать дома и что положить в походные сумки, а также инструкции о том, что делать при встрече с солдатами противника.

В брошюре говорится, что в случае военного вторжения «любые утверждения о капитуляции правительства или поражении страны являются ложными».

Тайвань – самоуправляемая демократия, но Китай рассматривает его как свою собственную территорию. Пекин поклялся вернуть его себе. При Си Цзиньпине Китай усилил военное, дипломатическое и экономическое давление на Тайвань, пишет CNN.

Книга Тайваня вышла после того, как в начале этого года Швеция и Финляндия обновили рекомендации для своих граждан о том, как выжить во время войны.

«Учитывая такие стихийные бедствия, как тайфуны, и военную угрозу со стороны Китая, мы хотим, чтобы наши люди понимали: чем более мы подготовлены, тем в большей безопасности мы будем», – заявил на пресс-конференции директор Агентства всеобщей мобилизации вооруженных сил Тайваня Шэнь Вэй-чи.

В руководстве рекомендуется иметь недельный запас хозяйственных товаров, включая лапшу и рис, а также оставлять походный комплект с компактным спальным мешком у двери на случай непредвиденных обстоятельств.

В нем также описаны типы военных угроз, с которыми может столкнуться Тайвань: от повреждения подводных кабелей, одностороннего объявления бесполетных зон до полномасштабного вторжения.

Поскольку гражданским лицам может быть сложно отличить своих от чужих, руководство рекомендует им как можно быстрее покинуть место происшествия, если они заметят военную активность поблизости. Также гражданам рекомендуется не фотографировать и не снимать на видео передвижения тайваньских военных для обеспечения оперативной безопасности.

В руководстве также предупреждается о рисках кибербезопасности, связанных с китайскими мобильными приложениями, такими как DeepSeek, WeChat, TikTok и RedNote, а также о возможном нарушении конфиденциальности со стороны некоторых устройств китайских марок с камерами. В нем говорится, что они «могут быть использованы противником в кризисной ситуации».

Министерство обороны заявило, что напечатает около 11 миллионов экземпляров, включая 105 000 версий на английском языке для иностранных консульств, СМИ и жителей Тайваня, чтобы охватить около 9,8 миллионов домохозяйств на Тайване.

В министерстве добавили, что распространение брошюры начнется на этой неделе и завершится к январю следующего года.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube