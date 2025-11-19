Администрация Трампа одобрила продажу Украине нового оружия на 105 миллионов долларов

Администрация Трампа одобрила продажу Украине нового оружия на сумму 105 миллионов долларов, чтобы помочь ей поддерживать существующие системы противоракетной обороны Patriot.

Госдепартамент США пояснил: соглашение охватывает запасные части для «Патриотов», модернизацию существующих украинских пусковых установок, а также поддержку, обучение и другие принадлежности. В заявлении ведомства говорится, что эта сделка «поддерживает внешнюю политику США и цели национальной безопасности, укрепляя безопасность страны-партнёра, которая является движущей силой политической стабильности и экономического прогресса в Европе».

Вашингтон, Елена Васильева

