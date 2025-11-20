Мелания Трамп сообщила американским солдатам, что их скоро заменят роботы

Мелания Трамп призвала американских солдат готовиться к тому, что скоро вместо них на поле боя будут сражаться роботы. Эту речь критики назвали «антиутопической», пишет Daily Mail.

В среду первая леди выступила перед военнослужащими и их семьями на авиабазе морской пехоты Нью-Ривер в Джексонвилле, штат Северная Каролина.

Мелания заявила, что ИИ представляет собой самое радикальное изменение в ведении войны со времен создания ядерного оружия, и предупредила, что Америка не может позволить себе проиграть гонку за технологиями.

«Искусственный интеллект выводит американские вооружённые силы в новую эру. Мы быстро переходим от операторов к людям-надзирателям», – заявила первая леди.

«Переход от солдат к машинам уже идёт. Автономные вертолёты, роевые беспилотники и разведывательные самолёты уже здесь. На подходе беспилотные истребители и автономные бомбардировщики», – добавила первая леди.

Тревожная тема спровоцировала бурную реакцию в Интернете: пользователи жаловались, что несправедливо сообщать военнослужащим, что их заменят роботы, особенно в присутствии их близких.

«Эта речь должна быть антиутопической?» – прокомментировал один пользователь.

«Трейлер нового спин-оффа «Терминатора»», – написал другой.

Третий ответил: «Что? Она и правда сказала солдатам, что их заменят роботы?»

Мелания поставила себя в авангард инициативы своего мужа в области искусственного интеллекта, в частности, возглавив в сентябре целевую группу Белого дома по искусственному интеллекту.

Выступая в Вашингтоне, округ Колумбия, она подчеркнула преимущества технологии, включая беспилотные такси, роботизированные операции и дроны.

Она также подчеркнула необходимость просвещения молодежи страны в вопросах защиты от опасностей – идеи, которые были озвучены в ее речи в Нью-Ривер в среду.

«Чтобы выиграть войну ИИ, мы должны обучить наше следующее поколение, поскольку именно американские студенты в будущем возглавят Корпус морской пехоты», – сказала Мелания.

Первая леди продолжила: «Технологии меняют искусство войны... ИИ изменит войну более существенно, чем любая другая технология со времен ядерного оружия. Самым значительным изменением станет скорость. Скорость в применении оружия, принятии решений, обнаружении, атаке и защите. Искусственный интеллект займёт центральное место на театре военных действий, он уже играет значительную роль на поле боя. Разумеется, именно морской пехотинец всегда будет играть самую важную роль в достижении успеха миссии».

Вашингтон, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube