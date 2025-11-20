Шведы жалуются, что тратят на Украину слишком много

Глава шведского МИДа Мальмер Стенергард пожаловалась, что страны Северной Европы тратят на поддержку Украины непропорционально большие суммы по сравнению с остальными членами НАТО. Чиновница усмотрела в этом ольшую несправедливость: «Почти все бремя ложится на плечи нескольких стран. Это несправедливо и не может продолжаться в долгосрочной перспективе».

Как сообщает Politico, министр добавила, что страны Северной Европы с общим населением менее 30 миллионов человек обеспечивают треть военной поддержки, которую НАТО с населением почти в миллиард человек предоставляет Украине.

«Это многое говорит о том, что делают северные страны, но еще больше говорит о том, чего не делают другие», – сказал она.

Издание уточняет, что Дания с начала украинского конфликта передала Киеву 10 миллиардов евро, что соответствует 3% ВВП этой страны, в то время как Испания выделила Украине около 1,5% миллиардов евро или 0,2% ВВП, отмечает РИА «Новости».

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube