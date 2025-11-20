российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 20 ноября 2025, 12:08 мск

Новости Политика

Новости, Кратко, Популярное

Шведы жалуются, что тратят на Украину слишком много

Глава шведского МИДа Мальмер Стенергард пожаловалась, что страны Северной Европы тратят на поддержку Украины непропорционально большие суммы по сравнению с остальными членами НАТО. Чиновница усмотрела в этом ольшую несправедливость: «Почти все бремя ложится на плечи нескольких стран. Это несправедливо и не может продолжаться в долгосрочной перспективе».

Как сообщает Politico, министр добавила, что страны Северной Европы с общим населением менее 30 миллионов человек обеспечивают треть военной поддержки, которую НАТО с населением почти в миллиард человек предоставляет Украине.

«Это многое говорит о том, что делают северные страны, но еще больше говорит о том, чего не делают другие», – сказал она.

Издание уточняет, что Дания с начала украинского конфликта передала Киеву 10 миллиардов евро, что соответствует 3% ВВП этой страны, в то время как Испания выделила Украине около 1,5% миллиардов евро или 0,2% ВВП, отмечает РИА «Новости».

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы доверяете мессенджеру МАХ?

Голосовать!

В рубриках

Политика,