Глава шведского МИДа Мальмер Стенергард пожаловалась, что страны Северной Европы тратят на поддержку Украины непропорционально большие суммы по сравнению с остальными членами НАТО. Чиновница усмотрела в этом ольшую несправедливость: «Почти все бремя ложится на плечи нескольких стран. Это несправедливо и не может продолжаться в долгосрочной перспективе».
Как сообщает Politico, министр добавила, что страны Северной Европы с общим населением менее 30 миллионов человек обеспечивают треть военной поддержки, которую НАТО с населением почти в миллиард человек предоставляет Украине.
«Это многое говорит о том, что делают северные страны, но еще больше говорит о том, чего не делают другие», – сказал она.
Издание уточняет, что Дания с начала украинского конфликта передала Киеву 10 миллиардов евро, что соответствует 3% ВВП этой страны, в то время как Испания выделила Украине около 1,5% миллиардов евро или 0,2% ВВП, отмечает РИА «Новости».
Москва, Елена Васильева
