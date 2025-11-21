Организаторы саммита G20 до сих пор не в курсе, будут ли в нем участвовать США

22 ноября в Йоханнесбурге открывается первый в истории саммит «Большой двадцатки» на африканском континенте, демонстрирующий амбиции глобального Юга. Однако сохраняется серьёзная неопределённость: за 24 часа до начала саммита американское присутствие всё ещё не подтверждено.

Ситуация на анный момент обстоит следующим образом: еще накануне присутствие представителя США не ожидалось. Однако президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что получил ноту от США, свидетельствующую об изменении позиции и готовности принять участие в том или ином качестве. Но сообщение пришло «слишком поздно», предупредил Рамафоса, по-видимому, сомневаясь в возможности включения американцев в программу саммита в последнюю минуту.

Несколько часов спустя Белый дом быстро опроверг любые изменения курса. Вашингтон осудил эти высказывания, назвав их «унизительными», и заявил об отсутствии США на этом ключевом мероприятии, несмотря на то, что следующий саммит G20 состоится в США, что делает этот бойкот ещё более символичным.

Бойкот Дональда Трампа официально объясняется несогласием с политикой Сирила Рамафосы. После возвращения в Белый дом Трамп неустанно критиковал Преторию, обвиняя её, в частности, в жестоком обращении с белыми меньшинствами. Напряженность также возникла вокруг спорных вопросов, в частности, решения Претории подать жалобу на Израиль в Международный уголовный суд.

Как это часто бывает с Дональдом Трампом, напряжённость последних месяцев вылилась в торговые ответные меры, когда Вашингтон принял решение ввести 30-процентные пошлины. Разногласия продолжились и на саммите, где Трамп назвал председательство ЮАР в «Большой двадцатке» «позором».

Помимо дипломатических препирательств, вопросы вызывает сама суть саммита: повестка дня ставит в центр обсуждения климатические кризисы, долги бедных стран, энергетический переход и справедливое распределение минеральных ресурсов. Эта программа специально разработана для африканских проблем, которые Вашингтон сейчас интересуют не в первую степень.

Москва, Елена Васильева

