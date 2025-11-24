Президент Украины Владимир Зеленский 23 ноября благодарил Трампа и всех американцев. Случилось это после того, как Дональд Трамп в соцсетях обвинил главу киевского режима в отсутствии благодарности за все, что Америка делает для Украины.
В сообщении на Truth Social американский президент также критиковал европейцев, «которые продолжают покупать нефть у России», а также на своего предшественника Джо Байдена, которого он обвиняет в бездействии в начале конфликта.
«Мне досталась в наследство война, которая никогда не должна была произойти, в которой проиграли все», – написал президент заглавными буквами в своей социальной сети.
«Украинские чиновники не выразили благодарности за наши усилия, и Европа продолжает покупать нефть у России», – продолжил он.
«Соединенные Штаты продолжают продавать НАТО огромное количество оружия для распространения на Украине (Горбатый Джо раздал все это бесплатно, бесплатно, бесплатно, включая «большие» суммы денег!)», – добавил президент.
«Украина благодарна Соединённым Штатам, каждому американскому сердцу и лично президенту Трампу за помощь, которая, начиная с Javelin , спасала жизни украинцев», – сообщил Владимир Зеленский социальных сетя. Javelin – это противотанковые ракеты американского производства, которые Украина использовала в конфликте с Россией.
Отметим, что государственный секретарь США Марко Рубио встретился в воскресенье в Женеве с украинской делегацией в надежде продвинуть план Дональда Трампа по Украине.
Администрация США представляет план Трампа из 28 пунктов, направленный на прекращение конфликта на Украине.
Москва, Елена Васильева
© 2025, РИА «Новый День»