Трамп обвинил Зеленского в неблагодарности, и тому пришлось публично благодарить и президента США, и всех американцев

Президент Украины Владимир Зеленский 23 ноября благодарил Трампа и всех американцев. Случилось это после того, как Дональд Трамп в соцсетях обвинил главу киевского режима в отсутствии благодарности за все, что Америка делает для Украины.

В сообщении на Truth Social американский президент также критиковал европейцев, «которые продолжают покупать нефть у России», а также на своего предшественника Джо Байдена, которого он обвиняет в бездействии в начале конфликта.

«Мне досталась в наследство война, которая никогда не должна была произойти, в которой проиграли все», – написал президент заглавными буквами в своей социальной сети.

«Украинские чиновники не выразили благодарности за наши усилия, и Европа продолжает покупать нефть у России», – продолжил он.

«Соединенные Штаты продолжают продавать НАТО огромное количество оружия для распространения на Украине (Горбатый Джо раздал все это бесплатно, бесплатно, бесплатно, включая «большие» суммы денег!)», – добавил президент.

«Украина благодарна Соединённым Штатам, каждому американскому сердцу и лично президенту Трампу за помощь, которая, начиная с Javelin , спасала жизни украинцев», – сообщил Владимир Зеленский социальных сетя. Javelin – это противотанковые ракеты американского производства, которые Украина использовала в конфликте с Россией.

Отметим, что государственный секретарь США Марко Рубио встретился в воскресенье в Женеве с украинской делегацией в надежде продвинуть план Дональда Трампа по Украине.

Администрация США представляет план Трампа из 28 пунктов, направленный на прекращение конфликта на Украине.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube