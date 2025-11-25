Тайвань обратно в Китай возвращаться не намерен – МИД

Тайвань отвергает заявления председателя КНР Си Цзиньпина, высказанные им во вчерашнем телефонном разговоре с его американским коллегой Дональдом Трампом, о том, что возвращение острова Пекину является «ключевым элементом международного порядка после Второй мировой войны».

Премьер-министр Тайваня Чо Джун Тай в сообщении местных СМИ отметил, что «мы должны еще раз подчеркнуть, что Китайская Республика (официальное название Тайваня) является полностью суверенным и независимым государством».

Поэтому, добавил Чо, «для 23 миллионов человек в нашей стране «возвращение» не является вариантом, это совершенно очевидно».

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube