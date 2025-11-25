Огромный прогресс в переговорах России и Украины достигнут – Белый дом

Белый дом заявил во вторник, что необходимы дополнительные обсуждения с Украиной и Россией для урегулирования «некоторых деликатных, но не непреодолимых деталей». В целом ситуацию в администрации Трампа оценивают как «огромный прогресс».

«На прошлой неделе Соединенные Штаты добились огромного прогресса в достижении мирного соглашения, приведя Украину и Россию к столу переговоров. Некоторые деликатные, но не непреодолимые детали еще предстоит урегулировать, что потребует дополнительных обсуждений между Украиной, Россией и Соединенными Штатами», – сообщила пресс-секретарь Каролина Левитт в соцсетях.

Вашингтон, Елена Васильева

