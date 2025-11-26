Трамп встретится с Путиным и Зеленским только когда мирный план будет готов

Дональд Трамп заявил, что встретится с Владимиром Путиным и Зеленским только после того, как будет достигнуто мирное соглашение или оно будет очень близко к достижению. Заявление было сделано в ходе общения со СМИ на борту президентского самолета.

Пока же Соединенные Штаты распространяют волну оптимизма по поводу мирных переговоров на Украине: «Мы очень близки к соглашению, мы добиваемся прогресса», – заявил Дональд Трамп.

Владимир Зеленский объявил парламенту, что он «готов двигаться вперед» с мирным планом, из которого теперь удалены наиболее неприемлемые для Киева пункты.

«Я рассчитываю на продолжение активного сотрудничества с американской стороной и с президентом (Дональдом) Трампом. Многое зависит от Америки, поскольку Россия уделяет первостепенное внимание американской мощи», – добавил он в своём ежедневном обращении к народу.

Первоначальный американский план по прекращению конфликта был пересмотрен после того, как первая версия подверглась критике как слишком благоприятная для Москвы, однако новая версия до сих пор не опубликована. Согласно словам Трампа, изначальный план из 28 пунктов сократился до 19.

Во вторник Соединенные Штаты провели переговоры с российскими официальными лицами в Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты). С российской стороны утечек не происходит. По словам главы МИД Сергея Лаврова, настоящая дипломатия совершается в тишине, а не так, как делают представители западных стран.

Между тем, министр армии США Дэн Дрисколл на переговорах с представителями Украины в Киеве на прошлой неделе «дал мрачную оценку» ситуации в зоне спецоперации и предупредил Украину о «неизбежном поражении», сообщил NBC News со ссылкой на источники. В случае, если мирный договор не будет подписан, ничего хорошего Украину не ждет, анонсировал Дрисколл. Положение ВСУ уже сейчас нельзя назвать хорошим и поэтому прийти к соглашению с Россией лучше сейчас, пока все не станет еще хуже.

Кроме того, пишет NBC, американские представители дали Киеву понять, что больше не смогут продолжать поставки вооружений и средств противовоздушной обороны (ПВО) в необходимых объемах, как это было ранее. Источники отметили, что Дрисколл сделал такие предупреждения после того, как представил коллегам из Украины мирный план. «Посыл был в основном следующим: вы проигрываете, и вам нужно принять сделку», – сказал один из собеседников издания.

25 ноября глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что Дрисколл снова приедет в Киев на этой неделе. По словам Ермака, визит согласован «в соответствии с поручением президента США Дональда Трампа». Он отметил, что украинская сторона готова оперативно продолжить работу с США, сообщают «Ведомости».

Вашингтон, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube