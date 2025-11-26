Президент Колумбии: Трамп давит на Венесуэллу не из-за наркотиков, а из-за нефти

Президент Колумбии заявил, что кампания давления администрации Трампа на Венесуэлу направлена ​​скорее на получение доступа к нефти этой южноамериканской страны, чем на борьбу с незаконным оборотом наркотиков.

«(Нефть) – это суть вопроса», – заявил Густаво Петро в эксклюзивном интервью CNN, отметив, что Венесуэла обладает, как считается, крупнейшими в мире запасами нефти.

«Итак, это переговоры о нефти. Я полагаю, что именно такова логика (президента США Дональда) Трампа. Он не думает о демократизации Венесуэлы, не говоря уже о наркоторговле», – продолжил он, добавив, что Венесуэла не считается крупным производителем наркотиков и что через страну проходит лишь относительно небольшая часть мировой наркоторговли.

Петро не в ладах с Трампом с момента его возвращения в Белый дом, напоминает CNN. В прошлом году колумбийский лидер резко критиковал иммиграционную политику администрации Трампа, её поддержку Израиля и военную активность в Латинской Америке.

Во вторник он обвинил США в попытках навязать свою волю соседям, сравнив их действия с империализмом. «Соединённые Штаты нельзя считать империей, но следует считать одной из стран среди других», – заявил президент.

На вопрос, хочет ли он передать какое-либо послание американскому народу, Петро ответил: «Моё послание – то же, что и всем военнослужащим спецподразделений США: ваша задача, как говорится в клятве, – бороться с угнетением. Я повторял это на улицах Соединённых Штатов, и это тоже мне дорого обошлось», – сказал Петро.

По-видимому, он имел в виду, что Госдепартамент США отозвал его визу по завершении Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре после того, как он публично призвал американских солдат не подчиняться Трампу и «не направлять свои винтовки на человечество».

Это одно из многочисленных действий, предпринятых администрацией Трампа против колумбийского лидера за последние месяцы.

В октябре Министерство финансов США ввело санкции против Петро, ​​обвинив его в «участии в мировой незаконной торговле наркотиками», однако колумбийский лидер отверг это обвинение.

Санкции были введены через несколько дней после того, как Трамп заявил, что прекратит все выплаты Колумбии, заявив, что Петро «ничего не делает, чтобы остановить» производство наркотиков в его стране.

Петро защищал свои усилия по борьбе с наркоторговлей, заявив CNN, что его правительство изъяло больше кокаина, чем любое другое в истории. «Настолько, что в последние годы мне удалось добиться того, что рост урожая, который стагнирует, значительно опережает рост изъятий», – сказал он.

На вопрос, почему Трамп этого не признал, Петро ответил: «Из гордости. Потому что он считает меня подрывным бандитом, террористом и тому подобным просто потому, что я был членом М-19», колумбийского партизанского движения, действовавшего в 1970-х и 1980-х годах.

