Трамп посоветовал японскому премьеру не провоцировать Китай

Президент США Дональд Трамп посоветовал премьер-министру Японии Санаэ Такаити не провоцировать Китай по вопросу суверенитета Тайваня, сообщила в четверг газета Wall Street Journal (WSJ).

Отношения между двумя крупнейшими экономиками Азии стали напряженными после того, как в начале ноября новый националистический лидер Японии заявил, что Токио может осуществить военное вмешательство в случае нападения на остров, который Китай считает частью своей территории.

В ходе телефонного разговора с Дональдом Трампом в понедельник китайский лидер Си Цзиньпин подчеркнул этот деликатный вопрос, заявив, что возвращение Тайваня в состав Китая является неотъемлемой частью «послевоенного международного порядка», сообщает МИД Китая.

«Тревожное сообщение»

Вскоре после этого «Трамп организовал телефонный разговор с Такаити и посоветовал ей не провоцировать Пекин по вопросу о суверенитете острова», – сообщила WSJ со ссылкой на неназванных японских чиновников и американского чиновника, осведомлённого о разговоре. «Совет Трампа был деликатным, и он не заставлял её отказываться от своих заявлений», – добавила газета.

Представительница администрации Санаэ Такаити, с которой связалось агентство AFP, отказалась комментировать эту информацию. В своём рассказе о звонке премьер-министр Японии ограничилась заявлением, что они с Дональдом Трампом обсудили разговор с Си Цзиньпином, а также отношения между двумя союзниками. «Президент Трамп сказал, что мы очень близкие друзья, и предложил позвонить мне в любое время», – сказала она.

«(Американский) президент не хотел, чтобы трения из-за Тайваня поставили под угрозу разрядку, достигнутую в прошлом месяце с Си Цзиньпином, которая включает обещание (Китая) закупать больше американской сельскохозяйственной продукции, чтобы поддержать фермеров, сильно пострадавших от торговой войны, развязанной американским лидером», – считает газета.

После высказываний Санаэ Такаити Китай вызвал посла Японии и рекомендовал своим гражданам воздержаться от поездок в Японию. Премьера нескольких японских фильмов в Китае также была отложена, сообщают китайские государственные СМИ.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube