Трамп анонсировал наземную операцию против наркоторговцев в Венесуэлле

Президент Дональд Трамп в четверг заявил, что Соединенные Штаты готовятся принять новые меры против предполагаемых сетей наркоторговли в Венесуэле. По его словам, наземные удары начнутся «очень скоро».

«В последние недели вы работали над тем, чтобы сдержать венесуэльских наркоторговцев, которых там много. Конечно, по морю их уже не так много», – сказал Трамп военнослужащим в телефонном разговоре, после поздравления с Днем благодарения.

«Вы, наверное, заметили, что люди не хотят доставлять грузы по морю, и мы начнём препятствовать им и по суше», – продолжил президент. – По суше проще, но это начнётся совсем скоро. Мы предупреждаем их: прекратите отправлять яд в нашу страну».

Комментарии Трампа свидетельствуют о том, что он принял решение относительно курса действий в Венесуэле после нескольких брифингов на высоком уровне и усиливающейся демонстрации силы США в регионе в начале этого месяца, сообщает CNN.

Ранее на этой неделе Трамп объявил президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его союзников в правительстве членами иностранной террористической организации.

Вашингтон, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

