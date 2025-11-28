Трамп заявил о намерении проверить все выданные грин-карты

Президент США объявил о гибели одного из бойцов Национальной гвардии, на которого в среду напал вооруженный человек. В ответ на данный теракт Дональд Трамп намерен пересмотреть выдачу тысяч грин-карт и навсегда остановить иммиграцию в США граждан стран третьего мира.

«Солдат Сара Бекстром только что покинула нас. Её больше нет с нами», – пояснил американский президент в телевизионном обращении на следующий день после этого нападения, совершённого, по данным властей, 29-летним афганцем, прибывшим в Соединённые Штаты в 2021 году после службы в американской армии в Афганистане.

По словам Дональда Трампа, другой раненый солдат «борется за свою жизнь» и все еще находится «в очень тяжелом состоянии».

Еще в среду вечером республиканец-миллиардер отреагировал заявлением об ужесточении своей антииммиграционной политики, «чтобы обеспечить высылку любого иностранца из любой страны, который не принадлежит ей или не приносит пользы нашей стране».

В результате директор Службы гражданства и иммиграции США (USCIS) Джозеф Эдлоу в четверг объявил, что он «распорядился провести тщательную и строгую проверку каждой грин-карты, выданной при Байдене любому иностранному гражданину из стран, которые считаются вызывающими беспокойство».

Вашингтон, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

