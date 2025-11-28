Глава МИД Китая посетит Россию на следующей неделе

Министр иностранных дел Китая Ван И должен посетить Россию на следующей неделе, сообщило ведомство в пятницу.

По данным AFP, глава китайской дипломатии примет участие в понедельник и вторник в 20-м раунде переговоров по стратегическому и безопасному сотрудничеству между двумя партнерами и союзниками, сообщила журналистам официальный представитель МИД Китая Мао Нин.

По приглашению секретаря Совета безопасности России Сергея Шойгу Ван И «проведет всесторонний обмен мнениями по международным и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес», пояснил китайский дипломат.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube