Пятница, 28 ноября 2025, 17:11 мск

Глава МИД Китая посетит Россию на следующей неделе

Министр иностранных дел Китая Ван И должен посетить Россию на следующей неделе, сообщило ведомство в пятницу.

По данным AFP, глава китайской дипломатии примет участие в понедельник и вторник в 20-м раунде переговоров по стратегическому и безопасному сотрудничеству между двумя партнерами и союзниками, сообщила журналистам официальный представитель МИД Китая Мао Нин.

По приглашению секретаря Совета безопасности России Сергея Шойгу Ван И «проведет всесторонний обмен мнениями по международным и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес», пояснил китайский дипломат.

Москва, Елена Васильева

