Мадуро «сердечно» поговорил с Трампом: «Миру да, войне нет!»

Президент Венесуэлы Николас Мадуро подтвердил в среду, что у него состоялся «сердечный» телефонный разговор со своим американским коллегой Дональдом Трампом на фоне кризиса между двумя странами.

«Я разговаривал с президентом Соединённых Штатов Дональдом Трампом. Могу сказать, что разговор был уважительным, даже сердечным», – заявил Николас Мадуро государственному телевидению. «Я пойду дальше… Если этот разговор означает, что мы предпринимаем шаги к уважительному диалогу, на межгосударственном уровне, между странами, то добро пожаловать в диалог, добро пожаловать в дипломатию, потому что мы всегда будем стремиться к миру », – добавил он.

Президент США, со своей стороны, признался в воскресенье в существовании этого разговора, который широко освещался в прессе. Когда в среду журналист во время мероприятия в Овальном кабинете спросил Трампа об эффективности его «кампании давления» на Мадуро, он ответил: «Работает ли она? Это не кампания давления, это нечто гораздо большее, я думаю». « Я коротко поговорил с ним, сказал лишь несколько вещей. Посмотрим, что из этого выйдет », – добавил он. Отвечая на вопрос, разговаривал ли он с Мадуро после первого разговора, Трамп опроверг слухи, циркулирующие в Вашингтоне: «Нет, не разговаривал».

«Приветствуем диалог! Приветствуем дипломатию! Приветствуем мир!

Этот разговор между двумя президентами состоялся в то время, когда Соединенные Штаты усилили давление на Венесуэлу, развернув крупные военные силы в Карибском море, нанеся авиаудары по предполагаемым судам наркоторговцев в море, сделав предупреждения относительно воздушного транспорта и постоянно звучащие разговоры об ударах по венесуэльской земле, пишет газета «Фигаро».

Николас Мадуро заявил в среду: «Около 10 дней назад из Белого дома позвонили во дворец Мирафлорес, и у меня состоялся телефонный разговор с президентом Дональдом Трампом. Об этом говорил весь мир». Как он часто делал в последние дни, президент Венесуэлы продолжил по-английски: «Добро пожаловать в диалог! Добро пожаловать в дипломатию! Добро пожаловать в мир! Мир? Да! Война? Никогда, никогда в жизни!»

«За шесть лет работы министром иностранных дел я научился дипломатической осмотрительности. Мне нравится осмотрительность. Мне не нравится дипломатия с микрофонами. Когда есть важные вещи, их нужно делать молча, пока они не будут завершены», – прокомментировал он далее.

Напомним, Дональд Трамп обвиняет Венесуэлу в наркоторговле, наводнившей рынок США. Каракас это отрицает и утверждает, что истинная цель Вашингтона – смена режима и контроль над венесуэльскими нефтяными запасами. Является ли это признаком потепления в отношениях или просто реализацией договорённостей? В среду в аэропорт Каракаса прибыл самолёт с 266 венесуэльцами, депортированными из США, в то время как президент Дональд Трамп объявил, что воздушное пространство Венесуэлы следует считать «полностью закрытым» в эти выходные.

Москва, Елена Васильева

