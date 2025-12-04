Президент США Дональд Трамп заявил в среду, 3 декабря, что президент России Владимир Путин хочет положить конец украинскому конфликту и что встреча его посланников прошла в целом хорошо.

Путин «хотел бы положить конец конфликту», заявил американский президент, а затем уточнил, что именно такое «впечатление» сложилось у Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера, зятя Дональда Трампа. Напомним, что Путин принимал Уиткоффа и Кушнера в минувший вторник, встреча длилась более пяти часов.

«Посмотрим, произойдет ли это, произойдет ли компромисс, – сообщил Трамп журналистам в Белом доме. – Что выйдет из этой встречи? Я не могу вам сказать». В то же время Трамп сообщил, что ситуация складывается неблагоприятно для Киева и с каждым днем она только усугубляется. Трамп напомнил, что говорил об этом Владимиру Зеленскому еще летом, но тот решил действовать по-своему, не имея на руках никаких козырей против России.

Между тем, в ближайшие часы представители администрации США встретятся в Майами с главным переговорщиком Украины Рустемом Умеровым.

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на несколько источников.

Как сообщают мировые СМИ, Дипломатический термометр сейчас показывает полярный холод для Украины.

По ключевым вопросам переговоров – территориям, гарантиям безопасности и отношениям между НАТО и Киевом – Москва, похоже, не пошла ни на какие уступки, и Соединённые Штаты были вынуждены это признать. В этой патовой ситуации встреча Владимира Зеленского и Стива Уиткоффа сорвалась, возможно, из-за давления со стороны России.

В связи с этим украинский посредник Рустем Умеров начал консультации с европейскими и натовскими партнёрами в Брюсселе, планируя новую миссию в Вашингтон.

Российский президент «не отверг американский план, а лишь его часть», подчеркнул Дмитрий Песков на следующий день после переговоров с Уиткоффом и Кушнером, добавив, что стороны ведут экспертную работу, которая должна лечь в основу контактов на более высоком уровне. Однако, по сути, разрыв между Москвой и Киевом остаётся значительным.

Москва, Елена Васильева

