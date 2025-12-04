Нетаньяху собирается в Нью-Йорк, несмотря на то, что мэр обещал его арестовать и передать МУС

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил в среду, 3 декабря, что он все еще планирует отправиться в Нью-Йорк, несмотря на угрозы избранного мэра Зохрана Мамдани арестовать его в соответствии с ордером на арест, выданным Международным уголовным судом.

«Да, я приеду в Нью-Йорк», – заявил Биньямин Нетаньяху во время видеоинтервью на форуме Dealbook газеты New York Times, не упомянув при этом какого-либо конкретного события или даты такой поездки.

На вопрос, будет ли он стремиться к переговорам с Зохраном Мамдани, Биньямин Нетаньяху ответил: «Если он передумает и признает наше право на существование, это станет хорошей возможностью начать диалог».

Зохран Мамдани, представитель левого крыла Демократической партии, станет первым мэром Нью-Йорка-мусульманином в январе после своей победы на выборах в начале ноября. Он назвал Израиль «режимом апартеида» и осудил наступление в секторе Газа как «геноцид».

Избранный мэр пообещал направить муниципальную полицию для исполнения ордеров на арест лидеров, разыскиваемых МУС, включая Биньямина Нетаньяху.

Международный уголовный суд, базирующийся в Гааге, выдал ордера на арест Биньямина Нетаньяху, а также его бывшего министра обороны Йоава Галланта за военные преступления и преступления против человечности в секторе Газа в рамках израильского наступления, осуществленного в ответ на нападение ХАМАС 7 октября 2023 года.

Ни США, ни Израиль не признают МУС. Несмотря на заявления Зохрана Мамдани, такой арест представляется крайне маловероятным, особенно учитывая, что нет уверенности в том, что у него есть на это полномочия.

Нью-Йорк – город с самой большой еврейской общиной за пределами Израиля, а также штаб-квартирой Организации Объединённых Наций, где Биньямин Нетаньяху регулярно посещает ежегодные сессии Генеральной Ассамблеи. Он также несколько раз ездил в Вашингтон, чтобы встретиться с Дональдом Трампом, ярым сторонником Израиля, введшего санкции против МУС.

