Западные СМИ: Индия и Россия не демонстрируют готовности уступать требованиям Трампа

Премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент России встретились в пятницу, 5 декабря, для переговоров, направленных на укрепление отношений, поскольку США оказывают давление на Индию, требуя прекратить закупки российской нефти в условиях конфликта на Украине, пишут иностранные СМИ.

«Россия надежно поставляет нефть, газ, уголь и все остальное, что необходимо для развития энергетики Индии», – заверил Владимир Путин.

«Мы готовы продолжить бесперебойные поставки нефти для быстрорастущей экономики Индии», – заверил президент России.

Общаясь с прессой, г-н Моди назвал своего гостя «настоящим другом» и выразил оптимизм в отношении мирного урегулирования российско-украинского конфликта. «Мы все должны найти путь к миру», – подчеркнул он.

«Спасибо за ваши усилия по урегулированию этой ситуации», – ответил г-н Путин, также высоко оценив «исторически глубокий» и «очень высокий уровень доверия в военно-техническом сотрудничестве» между Индией и Россией.

Визит Владимира Путина состоялся на фоне сложных в текущем моменте отношений Индии с Соединенными Штатами, которые обвиняют ее в финансировании российских военных действий на Украине путем продолжения закупки сырой нефти у Москвы по особенно выгодным ценам.

Дональд Трамп даже ввел 50%-ные пошлины на Индию в ответ на импорт российской нефти, но его премьер-министр Нарендра Моди демонстрирует, что совершенно не намерен разрывать тесные связи с Москвой, пишут западные СМИ.

После начала конфликта на Украине страны «Большой семёрки» и Европейский союз установили предельную цену на российскую сырую нефть, транспортируемую морским путём, на уровне 60 долларов за баррель, чтобы ограничить доходы Москвы. В ответ Россия предложила свою нефть по значительно сниженным ценам покупателям, готовым пойти на политический риск.

В 2023 году Нью-Дели стал крупнейшим покупателем российской нефти: почти 40% импортируемой им сырой нефти теперь приходится на Россию. По оценкам, эта более дешевая нефть сэкономила Индии от 10 до 13 миллиардов долларов в 2023-2024 годах.

Нью-Дели, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube