В Гондурасе уже неделю не могут посчитать голоса на выборах президента

Национальный избирательный совет Гондураса (CNE) в воскресенье признал очередной сбой в подсчете голосов на президентских выборах, которые прошли еще 1 декабря 2025 года. Кандидат от либеральной партии Сальвадор Насралла в очередной раз осудил «коррумпированных» лиц, которые, по его словам, ставят под угрозу избирательный процесс.

В субботу подсчет голосов остановился на отметке в 88,6%: кандидат от правых сил Насри Асфура, 67 лет, которого поддерживает президент США Дональд Трамп, немного опережает г-на Насраллу, набрав 40,19% голосов против 39,49%, согласно данным CNE.

В качестве объяснения приостановки подсчета, которая стала второй за неделю, учреждение сослалось на технические проблемы в частной компании, отвечающей за передачу и распространение результатов.

Г-н Насралла заявил, что «коррумпированные чиновники приостановили процесс подсчёта голосов в Национальном избирательном совете».

В субботу наблюдатели за выборами от Организации американских государств (ОАГ) призвали к «ускорению» подсчета голосов в Гондурасе, чтоб поставить очку в этой выборной кампании.

