Трамп сообщил Европе, что она идет не туда

Дональд Трамп предупредил в понедельник, 8 декабря, что Европа движется в неправильном направлении. Произошло это через несколько дней после того, как Вашингтон опубликовал новую стратегию безопасности США, предвосхищающую «цивилизационное стирание» Европы и призывающую к борьбе с «массовыми миграциями».

«Если нынешние тенденции сохранятся, то через 20 лет или раньше (европейский) континент изменится до неузнаваемости», – утверждается в документе.

«Европе нужно быть очень осторожной», – заявил президент США журналистам в Белом доме, добавив: «Европа движется в плохом направлении, это очень плохо, очень плохо для людей. Мы не хотим, чтобы Европа так сильно изменилась».

Администрация Трампа осуждает, среди прочего, решения ЕС, которые, по её мнению, «подрывают политическую свободу и суверенитет, миграционную политику, которая трансформирует континент и создаёт напряжённость, цензуру свободы выражения мнений и репрессии против политической оппозиции, падение рождаемости, а также утрату национальной идентичности».

Отношения между США И ЕС стали напряженными по ряду вопросов с тех пор, как Дональд Трамп вернулся к власти в январе 2025 года. Сейчас между ЕС и СА нет взаимопонимания, в частности, по вопросу разрешения конфликта на Украине. Трамп хочет закрыть данный вопрос, а ЕС намерены «воевать до последнего» украинца и забрать себе замороженные активы ЦБ РФ.

Вашингтон, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube