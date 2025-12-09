Трамп пригрозил Мексике новым повышением тарифов из-за дефицита воды

Дональд Трамп в понедельник пригрозил повысить тарифы на мексиканскую продукцию, если Мексика не будет поставлять больше воды в США в соответствии с договором о совместном использовании воды между двумя странами.

«Мексика продолжает нарушать наше глобальное водное соглашение», – написал президент США на своей платформе Truth Social, призвав соседнюю страну поставить в Соединенные Штаты около 250 миллионов кубометров воды до конца года, в противном случае на мексиканскую продукцию будет наложен дополнительный 5%-ный налог.

Соглашение было подписано в 1944 году о совместном использовании воды рек, пересекающих границу между двумя странами протяженностью около 3150 километров. Договор обязывает Соединенные Штаты ежегодно поставлять 1,85 миллиарда кубометров воды из реки Колорадо (на западе), а Мексику – 432 миллиона кубометров из реки Рио-Браво (на востоке), известной американцам как Рио-Гранде. Однако Мексика значительно отстает от своих обязательств и, как утверждает Вашингтон, за последние пять лет накопила дефицит более миллиарда кубометров. «Это нарушение наносит серьезный ущерб нашим прекрасным посевам и нашему скоту в Техасе», – написал Дональд Трамп в понедельник.

Новая угроза введения пошлин появилась после нескольких переговоров, состоявшихся в последние недели между президентом США и его мексиканской коллегой Клаудией Шейнбаум. Пока ей удалось убедить Дональда Трампа не вводить всеобъемлющие пошлины на мексиканский экспорт, более 80% которого предназначено для США.

