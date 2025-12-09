Литва объявила ЧП по всей стране из-за шаров из Белоруссии

Литва объявила во вторник чрезвычайное положение в связи с угрозой общественной безопасности, которую представляет контрабанда воздушных шаров из Беларуси, сообщило правительство. Литва обвиняет Беларусь в том, что она позволяет контрабандистам использовать метеозонды для перевозки контрабандных сигарет через границу, что неоднократно вынуждало Вильнюсский аэропорт приостанавливать работу и нарушало воздушное движение.

Срок действия чрезвычайного положения не уточняется.

Белоруссия отрицает какую-либо ответственность за запуск воздушных шаров и обвиняет Литву в провокациях, включая запуск беспилотника для сброса экстремистских листовок.

Литва, член НАТО и Европейского Союза, а также бывшая советская республика, отвергает эти обвинения, называя их ложью.

Минск, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube