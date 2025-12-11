Источник: в ЕС хотят выкупить у Турции С-400 и передать их Киеву

В Евросоюзе обсуждают идею о выкупе у Турции российских ЗРК С-400 и передаче их Украине. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на информированный дипломатический источник.

По его словам, идея, как помочь Турции решить свой конфликт с США, которые очень недовольны тем, что союзник по НАТО приобрел российское оружие, возникла в кулуарах ЕС недавно.

Для выкупа зенитно-ракетных комплексов можно будет использовать общие деньги Евросоюза, предназначенные для закупок вооружения для Киева, отметил он.

По данным источника, продажа С-400 поможет Турции вернуться к переговорам с США о поставках истребителей F-35, которые были прерваны под предлогом покупки Анкарой российских средств ПВО.

«Идея состоит в том, чтобы получить за них деньги, наладить отношения с США, вернуться к вопросу закупки F-35. С другой стороны ЕС также в этой ситуации будет выглядеть как меценат, а не как бухгалтер», – добавил собеседник агентства.

Напомним, в сентябре Дональд Трамп заявлял, что Вашингтон может позволить Турции приобрести истребители, если Реджеп Тайип Эрдоган «сделает что-то для США». Американский посол в Турции Томас Баррак выразил надежду, что вопрос о поставках F-35 будет решен до конца года.

Ранее в турецких СМИ появились сообщения, что Анкара может вернуть России С-400 или продать их другой стране. Источник РИА «Новости» в Турции назвал эти сообщения не соответствующими действительности.

Москва, Наталья Петрова

