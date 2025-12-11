Это новая Ялта – Wall Street Journal о деталях мирного плана для Украины

Спор о мирном плане для Украины теперь касается не только границ, но все больше и больше бизнеса, сталкивая не только Россию и Украину друг с другом, но и Соединенные Штаты и их традиционных европейских союзников, пишет издание Wall Street Journal. В своей статье авторы раскрывают некоторые детали противостояния между американцами и европейцами.

В последние недели администрация Трампа предоставила европейцам ряд документов, каждый из которых занимает одну страницу, излагающих ее видение восстановления Украины и реинтеграции России в мировую экономику. Эти предложения вызвали ожесточенную борьбу за столом переговоров между Вашингтоном и его традиционными европейскими союзниками. Результат может коренным образом изменить экономическую карту континента.

«Это как Ялта»

План США был изложен в приложениях к текущим мирным проектам, которые не являются публичными, но были описаны Wall Street Journal американскими и европейскими официальными лицами. В документах подробно описываются планы, позволяющие американским финансовым компаниям и другим предприятиям использовать около 200 миллиардов долларов замороженных российских активов для проектов в Украине, включая новый крупный центр обработки данных, работающий на энергии атомной электростанции Запорожье, в настоящее время оккупированной российскими войсками. В другом приложении представлено общее американское видение реинтеграции российской экономики, предполагающее инвестиции американских корпораций в стратегические сектора, от добычи редкоземельных элементов до бурения нефтяных скважин в Арктике, что поможет восстановить российские энергетические потоки в Западную Европу и остальной мир. Некоторые европейские чиновники, ознакомившиеся с документами, заявили, что не уверены, стоит ли воспринимать всерьез некоторые из предложений США. Один чиновник сравнил их с видением Трампа о строительстве в Газе комплекса в стиле Ривьеры. Другой, говоря о предлагаемых американо-российских энергетических соглашениях, заявил, что они являются экономической версией конференции 1945 года, где победители Второй мировой войны разделили Европу между собой: «Это как Ялта», – сказал он.

Как пишет Wall Street Journal, Европа, стремящаяся с 2022 года снизить свою зависимость от российского газа, чтобы ослабить ресурсы Кремля и уменьшить свою уязвимость перед стратегическим соперником, неохотно возобновляет закупки энергоносителей у страны, которую считает своей главной угрозой безопасности. Европейские чиновники хотят использовать те же замороженные российские средства, хранящиеся в европейских институтах, для предоставления кредита испытывающему нехватку средств правительству Украины, чтобы оно могло закупить оружие и продолжить работу государственных институтов. Американские чиновники, участвующие в переговорах, говорят, что европейский подход просто приведет к трате российский замороженных активов без смысла – на поле боя ничего не изменится, Россия продолжит побеждать, и экономике Украины тоже легче не станет.

Вашингтон, вместо этого, якобы, планирует привлечь руководителей Уолл-стрит и миллиардеров из частных инвестиционных фондов для инвестирования российских замороженных активов. Один из чиновников заявил, что под управлением американцев объем средств фонда может достичь 800 миллиардов долларов: «Мы действительно понимаем, что такое финансовый рост», – сказал он.

Москва, Елена Васильева

