«Он постоянно пожимает руки»: Белый дом пояснил происхождение синяков Трампа

Пресс-службе Белого дома снова пришлось отвечать на вопросы СМИ о том, почему у Трампа руки в синяках, и он иногда даже носит повязки или замазывает их гримом.

«Мы уже давали вам объяснения по этому поводу», – заявила пресс-секретарь Каролина Ливит, отвечая на вопрос о недавно появившихся повязках. – Президент постоянно пожимает руки». По словам пресс-секретаря Белого дома, Трамп ежедневно принимает аспирин в качестве профилактического средства для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, что может способствовать появлению синяков.

Вечером во вторник Дональд Трамп опубликовал гневное сообщение в своей социальной сети Truth Social, заявив, что статьи о его здоровье равносильны «подстрекательству к мятежу, а возможно, даже государственной измене».

В октябре президент США прошел медицинское обследование, включая МРТ, и его врач заявил, что здоровье у него отличное.

