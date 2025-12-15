Китай на фоне осложнения отношений отбирает у Японии своих панд

Две панды из Токийского зоопарка, единственные в Японии, будут возвращены в Китай в январе, сообщают японские СМИ. Таким образом, страна останется без этих животных впервые за 50 лет – животные, предоставленные Японии в рамках китайской программы « пандовой дипломатии», символизировали дружбу между Пекином и Токио с момента нормализации дипломатических отношений в 1972 году. Сегодня отношения Японии Китая назвать нормальными нельзя, поэтому животные будут отозваны на родину.

В настоящее время в Токийском зоопарке в районе Уэно находятся две панды – Лей Лей и Сяо Сяо. По данным газеты Asahi Shimbun и других СМИ, ожидается, что они будут репатриированы за месяц до истечения срока их аренды – он придет в феврале 2026 года.

По данным деловой газеты Nikkei , город Токио просил оставить этих невероятно популярных млекопитающих в зоопарке, где они привлекают огромные толпы посетителей, но Китай отказал. Газета Asahi Shimbun также сообщает, что Токио отдельно пытается получить новую пару животных во временное пользование, хотя это сейчас кажется маловероятным.

Напряженные отношения между Китаем и Японией

Отношения между двумя крупнейшими экономиками Азии резко ухудшились после того, как новый консервативный премьер-министр Японии Санаэ Такаичи предположила, что Токио может вмешаться в ситуацию в случае нападения на Тайвань. Это заявление вызвало гнев Пекина, который считает остров частью своей территории.

Зоопарк Уэно давно извлекает выгоду из «панда-дипломатии», сотрудничая с учреждениями в Китае и США для разведения больших панд. Лэй Лэй и Сяо Сяо родились в 2021 году у своей матери, Шин Шин, которая прибыла в 2011 году и была возвращена в Китай в прошлом году. Разведение панд в неволе чрезвычайно сложно: высока частота ложных беременностей, также высока и смертность новорожденных.

Пекин, Елена Васильева

