В США запретили въезд гражданам еще семи стран

Президент США Дональд Трамп во вторник, 16 декабря, распространил запрет на въезд в Соединенные Штаты на граждан еще семи стран, включая Сирию, а также на палестинцев, сообщила пресс-служба Белого дома.

«Президент Трамп только что подписал указ, еще больше ограничивающий въезд иностранных граждан в целях защиты безопасности Соединенных Штатов», – сообщила пресс-служба в соцсетях.

Согласно заявлению президента Трампа, новые страны, затронутые этой мерой, – это Буркина-Фасо, Нигер, Мали, Южный Судан и Сирия, в то время как две другие страны, Лаос и Сьерра-Леоне, переходят от частичных к полным ограничениям.

Палестинцы, имеющие проездные документы, выданные Палестинской автономией, также объявлены не въездными. Напомним, что ранее администрация Трампа уже ввела масштабные ограничения в отношении десятка стран.

Что касается Сирии, то эта мера была принята спустя несколько дней после нападения на американских солдат в центре страны. Два человека погибли, и Трамп обещал, что Сирия за это ответит.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

