Трамп 18 минут хвастался перед нацией своими успехами

Дональд Трамп накануне в телеэфире обратился к нации и подвел итоги первых одиннадцати месяцев своего второго срока. Его речь продлилась 18 минут.

Американский президент заявил, что будет придерживаться выбранного курса в экономической и иммиграционной политике, хвастаясь попутно своими первыми результатами. Что касается экономики, то, как утверждал Трамп, стоимость жизни в США при нем снижается. Он привел цифры и графики в подтверждение своих заявлений, демонстрируя падение цен на индейку, яйца и бензин на День благодарения, а также то, что инфляция до его возвращения к власти «была худшей за 48 лет». Хотя инфляция снизилась после рекордных пиков 2022 и 2023 годов, сейчас она стагнирует уже несколько месяцев. Но борьба не окончена, пообещал республиканец, и цены на лекарства снизятся.

Одной из главных тем речи Трампа была покупательская способность американцев. Для того, чтобы сделать избирателей богаче, Трамп, по его словам использует тарифную политику. И, по словам президента, эти тарифы привлекли рекордные 18 триллионов долларов инвестиций в Соединенные Штаты. Тарифы – его «любимое слово», признался Трамп, – также привели к созданию рабочих мест и повышению заработной платы.

Соединенные Штаты «готовы к экономическому буму, подобного которому мир еще не видел», –пообещал обитатель Овального кабинета, повторив слова вице-президента Джей Ди Вэнса, который во вторник заявил, что убежден в терпении избирателей. «Они знают, что Рим не был построен за один день. Они знают, что то, что разрушил Джо Байден, не будет исправлено за неделю», – заявил вице-президент на митинге во вторник в Пенсильвании.

Кое-что про хаос

«Я унаследовал хаос», – заявил Дональд Трамп в своей вступительной речи, полной превосходных степеней. «Соединенными Штатами управляли политики, которые боролись только за привилегированных, нелегальных иммигрантов, профессиональных преступников, террористов и особенно за иностранные государства, которые пользовались нами в невиданных ранее масштабах. Мы были на грани краха, а страна была посмешищем всего мира», – отметил Трамп.

Как обычно, президент США обрушился с критикой на своего предшественника, особенно в отношении решения иммиграционного кризиса. Байдена в своей речи Трамп упомянул по имени шесть раз. «Нашу страну захватила армия из 25 миллионов человек, многие из которых прибыли из тюрем и центров содержания под стражей, психиатрических учреждений и лечебниц для душевнобольных», – заявил Трамп, утверждая, что в течение семи месяцев «ни один нелегальный иммигрант не мог въехать в страну» и что был начат процесс «повторной миграции». «Короче говоря, мы прошли путь от худшего к лучшему», – заявил президент.

Трамп также похвалил прекращение «влияния радикалов-активистов» в школах, «восстановление вооруженных сил США» и «урегулирование восьми войн за десять месяцев», включая соглашение между Израилем и ХАМАС, которое приносит «мир на Ближний Восток впервые за 3000 лет».

В финале выступления Трамп сообщил о том, что американские военнослужащие, численностью около 1,45 миллиона человек, получат чеки на сумму 1776 долларов в связи с датой принятия Декларации независимости США, 250-летие которой Америка отметит в 2026 году.

