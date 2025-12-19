Путин: «Оцениваю Си Цзиньпина как отличного друга и стабильного партнера»

Владимир Путин ответил на вопрос агентства «Синьхуа» об отношениях с Китаем и их дальнейших перспективах.

«Оцениваю Си Цзиньпина как отличного друга и стабильного партнера и союзника России. Отношения с Поднебесной развиваются последовательно, важны договоры, но самое важное – практика совместной работы. Мы регулярно проводим совместные учения – на воздухе, море и земле. Это говорит о том, что российско-китайские отношения – фактор стабильности в мире. Надеюсь, что так и будет дальше», – заявил президент России.

Москва, Евгения Вирачева

© 2025, РИА «Новый День»

